Происшествия 22 марта 2024, 21:08 Оперативный штаб создали на месте ЧП в Crocus City Hall РЕН ТВ: оперативный штаб создали на месте ЧП в Crocus City Hall Unsplash

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На месте ЧП в Crocus City Hall создали оперативный штаб. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Все силы и средства направлены на место происшествия, информация о пострадавших уточняется, сообщила администрация Красногорска.

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Вечером 22 марта стало известно о стрельбе в Crocus City Hall на концерте группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По предварительным данным, жертвами случившегося стали более 10 человек, еще около 50 получили ранения. Люди бежали в панике с места случившегося.

В Crocus City Hall выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его слова, из-за ЧП создали оперативный штаб. Глава региона пообещал привести другие подробности случившегося позже.