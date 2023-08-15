Происшествия 15 августа 2023, 08:37 Оперативные службы предотвратили детонацию нескольких резервуаров с топливом в Махачкале Меликов: спасатели предотвратили детонацию уцелевших резервуаров в Махачкале Пресс-служба МЧС

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Последствия ЧП в Махачкале могли быть еще более тяжкими, но благодаря профессиональным действиям сотрудников экстренных служб удалось спасти жизни многих людей, а также избежать возгорания и детонации резервуаров с топливом, уцелевших от первого взрыва. Об этом сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

«По информации на 06:00, пострадали 102 человека, из них 27 — погибли», — уточнил он.

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Сейчас работу продолжают группы врачей, психологи и другие специалисты, принимая все необходимые меры. Решат и социальные вопросы, добавил Меликов.

Выяснением точной причины ЧП занимаются правоохранительные органы. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Меликов выразил отдельную благодарность руководству Чечни, направившему бригады врачей для оказания помощи пострадавшим в больницы Махачкалы.

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Примите искренние слова поддержки», — заключил глава Дагестана.