Эксклюзив 05 августа 2023, 16:46 Оперативные службы Москвы выехали в Химки на помощь в борьбе с огнем Источник «360»: торговый центр «Лига» загорелся в Химках Сайт мэра и правительства Москвы

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В Химках, на Ленинградском шоссе, загорелся торговый центр «Лига». Данных о пострадавших нет, передал источник «360» в оперативных службах.

По его информации, возгорание произошло в здании торгового центра. На помощь выехали оперативные службы Москвы.

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Информации о пострадавших нет. Очаг возгорания неизвестен.

Ранее пожарные потушили огонь на складе с пластиком и резиной в Яхроме. Сначала появилась информация о том, что возгорание распространилось на площади в 2,5 тысячи «квадратов».

Пожар удалось локализовать. В тушении задействовали 55 человек личного состава и 18 единиц техники.