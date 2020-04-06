Opel и «Нива» столкнулись в Краснодарском крае. Один человек погиб

По данным издания, авария произошла в минувшую субботу на трассе Кропоткин — хутор Лосево — поселок Степной. Водитель иномарки выехал на встречку, где и вписался в отечественный внедорожник.

В результате столкновения погиб 49-летний мужчина, находившийся за рулем «Нивы». Водитель Opel и его пассажир получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.