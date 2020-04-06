06 апреля 2020, 15:45
Opel и «Нива» столкнулись в Краснодарском крае. Один человек погиб
В Краснодарском крае зафиксировано ДТП с участием ВАЗ-21213 и иномарки Opel, передает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональное МВД.
По данным издания, авария произошла в минувшую субботу на трассе Кропоткин — хутор Лосево — поселок Степной. Водитель иномарки выехал на встречку, где и вписался в отечественный внедорожник.
В результате столкновения погиб 49-летний мужчина, находившийся за рулем «Нивы». Водитель Opel и его пассажир получили травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.