Происшествия 30 июня 2023, 11:05 Опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинили в убийстве и мошенничестве СК: опекунше погибшего мальчика из Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве Телеканал «360»

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Опекунше шестилетнего мальчика, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, предъявили обвинение в убийстве, эпизодах истязания и мошенничестве. По версии следствия, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на содержание ребенка в течение нескольких месяцев после его смерти. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

Жительницу Екатеринбурга, которой сейчас 34 года, назначили опекуном мальчика в августе 2019 года. Следователи считают, что когда ребенок умер, она «умышленно из корысти» решила не сообщать об этом правоохранителям и в органы опеки, чтобы не потерять деньги.

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«В ходе расследования женщину задержали, ей уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего. <…> По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение», — отчиталась пресс-служба СУ СК по региону.

Следователь подал в суд ходатайство о взятии опекунши ребенка под стражу.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать воспитание опекуна (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Ребенка нашли мертвым после трех дней поисков. Оказалось, что его нет в живых уже не первый месяц, однако опекунша никому об этом не сказала. Позже она объявила, что он якобы ушел из дома рано утром и не вернулся.