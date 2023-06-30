30 июня 2023, 11:05
Опекуншу погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика обвинили в убийстве и мошенничестве
СК: опекунше погибшего мальчика из Екатеринбурге предъявили обвинение в убийстве
Опекунше шестилетнего мальчика, которого нашли мертвым в Екатеринбурге, предъявили обвинение в убийстве, эпизодах истязания и мошенничестве. По версии следствия, женщина продолжала получать ежемесячные выплаты на содержание ребенка в течение нескольких месяцев после его смерти. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.
Жительницу Екатеринбурга, которой сейчас 34 года, назначили опекуном мальчика в августе 2019 года. Следователи считают, что когда ребенок умер, она «умышленно из корысти» решила не сообщать об этом правоохранителям и в органы опеки, чтобы не потерять деньги.
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«В ходе расследования женщину задержали, ей уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего. <…> По эпизодам истязания и мошенничества женщине также уже предъявлено обвинение», — отчиталась пресс-служба СУ СК по региону.
Следователь подал в суд ходатайство о взятии опекунши ребенка под стражу.
Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, которые должны были контролировать воспитание опекуна (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Ребенка нашли мертвым после трех дней поисков. Оказалось, что его нет в живых уже не первый месяц, однако опекунша никому об этом не сказала. Позже она объявила, что он якобы ушел из дома рано утром и не вернулся.
Уголовное дело
Убийства
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Екатеринбург
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