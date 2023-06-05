Происшествия 05 июня 2023, 12:58 Опасный сидр унес жизни 8 жителей Димитровграда Роспотребнадзор заявил о 8 случаях смерти из-за сидра в Димитровграде РИА «Новости»

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Восемь человек умерли от отравления сидром в Ульяновской области, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Ведомство начало изымать опасную продукцию из оборота, сообщил РБК.

По предварительным данным, отравление вызвал напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области. Потерпевшие купили его в магазинах «Территория пива» в Ульяновской области.

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По информации Роспотребнадзора, в общей сложности в Димитровграде и Ульяновске зафиксировали 14 случаев отравления. В восьми случаях врачи не смогли спасти жизни пострадавших.

Региональное СУ СК России возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления по этой статье.

Ранее СК Самарской области возбудило дело по факту гибели двух женщин, также отравившихся сидром.