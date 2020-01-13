Опасный газ. Эколог о выбросе сероводорода в Оренбургской области

«Если просто превышена предельно допустимая концентрация, — значит это уже угроза для здоровья и жизни», — заявил эколог.

Он напомнил, что сероводород, как и угарный газ, тяжелее воздуха, поэтому скапливается у земли. По действию на организм эти ядовитые газы похожи: они замещают кислород в красных кровяных тельцах, и человек «засыпает». При этом сероводород имеет резкий запах, его можно почувствовать.

По данным МЧС, автоматические датчики загазованности на территории «Газпромнефть Оренбург» в районе поселка Бердянка, где произошла авария, подали сигнал в 10:40 (8:40 мск) 13 января.

Разгерметизация трубопровода произошла «на выкидной линии от скважины до входного коллектора». Специалисты отсекли аварийный участок трубы и ведут восстановительные работы, заявили «360» в «Газпромнефть Оренбург». Там пообещали устранить аварию до утра 14 января.

Источник фото: главное управление МЧС по Оренбургской области

В Бердянку выезжала мобильная группа Экологической службы Оренбургской области и передвижной лаборатории «Газпромнефти».

К медикам из-за возможного отравления сероводородом никто не обращался.

Источник фото: карты Google

Пешков вспомнил и о другом недавнем случае с утечкой сероводорода на трубопроводе «Газпрома» — в ночь на 11 декабря 2019 года на Астраханском газоконденсатном комплексе произошел выброс газа. Концентрация сероводорода в воздухе превышала норму до ста раз, сообщало региональное управление СК. Ведомство начало проверку «по факту выброса, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей». О ее результатах не сообщалось.

В Астрахани на газоконденсатном комплексе, когда поставили плохую запорную аппаратуру, и были выбросы со скважин, поле покрывалось смесью невидимых газов — сероводорода с воздухом, то все живые организмы дохли. Едешь по степи с комиссией, и видишь: лисички дохлые валяются, лошадки и так далее. Андрей Пешков директор Всероссийского института природы

Говорить об опасности выброса в случае в Бердянкой, по словам эколога, некорректно: это зависит от конкретных объемов газа, погодных условий, близости от населенных пунктов и других факторов.