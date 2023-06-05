Происшествия 05 июня 2023, 19:25 Опасные напитки «Мистер Сидр» с разными вкусами начали изымать в Нижегородской области Нижегородское МВД сообщило об изъятии партии напитков «Мистер Сидр» в регионе Пресс-служба МВД

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Партию опасного алкоголя, ставшего причиной отравления в нескольких регионах России, изъяли на оптовом складе в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

В ведомстве отметили, что в настоящее время правоохранители проверяют места хранения и продажи напитков «Мохито Мистер Сидр», «Шампанское Мистер Сидр», «Сакура Мистер Сидр» «Пина колада Мистер Сидр» «Гранат-малина Мистер Сидр».

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Продолжаются меры по изъятию такой продукции. Жителей Нижегородской области призвали не покупать алкогольные напитки под маркой «Мистер Сидр» с разными вкусами.

«Во все районные отделы ОВД региона направлены указания о проверке мест реализации алкогольной продукции», — заключили в пресс-службе.

Ранее Росалкогольрегулирование запретило оборот продукции производителя «Мистера Сидра» на всей территории России. Из-за отравления этим напитком умерли две женщины в Самарской области, 16 жителей в Ульяновской области, в критическом состоянии находятся два человека в Удмуртии.