Опасные арбузы нашли в Тюмени

Арбузы с высоким содержанием нитратов нашли в тюменских магазинах. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на местных жителей.

Один из них отметил, что купленный им арбуз был красивого красного цвета, но на вкус не понравился. Нитратометр показал повышенное содержание опасных веществ.

«Отнесли арбуз обратно продавцу и забрали деньги. Он не возражал», — рассказал мужчина.

Другой тюменец отметил, что тоже купил арбуз красного цвета. При этом он был пресный и имел странный привкус.

Региональное управление Роспортребнадзора пока комментариев не дало.