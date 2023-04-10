Происшествия 10 апреля 2023, 18:24 Опасную партию цыплят-бройлеров завели на Сахалин

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На Сахалин завезли опасную партию замороженных цыплят-бройлеров с антибиотиками. Такой информацией поделились в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом сообщил mk.ru.

Мясо также содержало превышенное количество воды, что указывает на нарушение производителем сроков забоя цыплят. При употреблении такая еда способна вызывать аллергическую реакцию, написала «Политика сегодня».

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Среди нарушений также отметили, что мясо содержало 6,6% жидкости при норме в 4%. Данный показатель может свидетельствовать о том, что цыплят накачали водой перед продажей, чтобы увеличить вес.