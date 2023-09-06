Эксклюзив 06 сентября 2023, 11:32 «Опасность просто уйти под воду». В Томском РГО рассказали об атаке акул на катамаран кругосветной экспедиции Член РГО Колюжная: акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way вблизи Австралии

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На катамаран участников кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в Тихом океане напали акулы. Они вывели судно из строя и чуть не потопили его экипаж. Россиян спасли у берегов Австралии. Исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества, глава берегового штаба Юлия Калюжная рассказала «360», что атака длилась около суток.

Нападение акул

Капитан экспедиции Станислав Березкин, руководитель Евгений Ковалевский и участник заплыва Винсент Томас Этьен отправились в Коралловое море. Акулы-кукикаттеры напали на их судно 4 сентября примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. По словам Юлии Калюжной, это продолжалось сутки — немного в дневное время, но в основном в ночное.

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Катамаран вышел из строя. Вода попала в пробоины, и он начал тонуть. Путешественникам помогла спасательная служба у берегов Австралии. Женщина сказала, что если бы специалисты не успели, люди могли вместе с катамараном утонуть.

«Сейчас все живы, идут на спасательном судне к Брисбену. Завтра их должны доставить на берег. <…> Конечно, была большая опасность просто уйти под воду вместе с катамараном. Пока они чувствуют себя не очень», — заявила она.

Срыв экспедиции

Путешественники сильно расстроились из-за того, что потеряли катамаран и не смогли продолжить экспедицию. Юлия Калюжная присоединится к ним в Австралии. Там путешественники обсудят разные варианты дальнейших действий.

«Сейчас надо немножко акклиматизироваться и отойти от происшедшего. Дальше будем думать», — сказала она.

Кругосветную экспедицию Russian Ocean Way организовало томское отделение РГО. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив и фонд президентских грантов.