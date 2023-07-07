Происшествия 07 июля 2023, 08:37 Опасность ядерной провокации в Запорожской области посчитали по-прежнему актуальной Председатель движения Рогов: риск ядерной провокации со стороны Украины не снизился РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевский режим не отказался от планов устроить в Запорожской области ядерную провокацию, риск по-прежнему сохранился. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал об этом ТАСС.

«Не вижу снижения рисков ядерной провокации», — заявил он.

Реклама

Владимир Рогов объяснил слова украинской разведки, что угроза снизилась, попыткой сделать российских военных менее бдительными.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил газете The Times, что опасность искусственно вызванной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС стала ниже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что готовящаяся киевским режимом диверсия на атомной станции повлечет катастрофические последствия. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа назвал конкретную дату нападения — в ночь на 5 июля. Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что лидеры европейских стран уговорили президента Украины Владимира Зеленского не устраивать атаку.