Важное 13 марта 2024, 17:02 Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области Губернатор Старовойт предупредил об опасности атаки БПЛА в Курской области РИА «Новости»

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Опасность атаки беспилотников возникла в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — обратился к местным жителям Старовойт.

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Глава региона добавил, что силы и средства противовоздушной обороны привели в готовность для отражения возможного удара.

В ночь на 13 марта силы ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курском. Жителей области также предупреждали о ракетной опасности. Старовойт призывал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находившимся на улице губернатор рекомендовал найти подходящее укрытие или спрятаться в ближайшем здании.