13 апреля 2024, 22:49
Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил глава региона.
Реклама
Старовойт попросил жителей области проявить бдительность.
До этого ВСУ обстреляли населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня, но обошлось без пострадавших. По словам Старовойта, российские военные в ответ ударили по позициям противника.
Ранее украинские боевики обстрелял жилой сектор в городе Алешки в Херсонской области. В результате атаки три человека получили ранения, один мужчина погиб.
Атакам ВСУ подверглась и Белгородская область. Как сообщили Минобороны, российские зенитчики сбили один украинский беспилотник.
Еще одна нападение дронов-камикадзе ВСУ произошло в Белгородском районе, где БПЛА атаковали трактор и КамАЗ в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский. Тракториста ранило осколками при взрыве.
Беспилотники
ВСУ
Россия
Реклама
Реклама