Происшествия 13 апреля 2024, 22:49 Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — уточнил глава региона.

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Старовойт попросил жителей области проявить бдительность.

До этого ВСУ обстреляли населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня, но обошлось без пострадавших. По словам Старовойта, российские военные в ответ ударили по позициям противника.

Ранее украинские боевики обстрелял жилой сектор в городе Алешки в Херсонской области. В результате атаки три человека получили ранения, один мужчина погиб.

Атакам ВСУ подверглась и Белгородская область. Как сообщили Минобороны, российские зенитчики сбили один украинский беспилотник.

Еще одна нападение дронов-камикадзе ВСУ произошло в Белгородском районе, где БПЛА атаковали трактор и КамАЗ в поле между селом Щетиновка и поселком Октябрьский. Тракториста ранило осколками при взрыве.