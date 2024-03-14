Происшествия 14 марта 2024, 15:43 Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области Воронежское МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в области

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Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — указали в сообщении ведомства в Telegram.

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Представители МЧС призвали жителей к осторожности и попросили быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице — направиться в здание, спуститься на парковку или в подземный переход.

«Увидели БПЛА — позвоните на 112 и сразу уходите из зоны его видимости», — подчеркнули спасатели.

Накануне, 13 марта, глава городского округа Вадим Кстенин сообщал о повреждении частных домов в Воронеже из-за атаки беспилотников.

«Сегодня незначительно пострадали отделка и остекление нескольких домов в СНТ. Продолжаем мониторинг территории», — указал он.

По его словам, при налете БПЛА 12 марта разрушения зафиксировали в Советском районе. В одном частном доме повредили кровлю, возле другого — забор.