Происшествия 01 февраля 2023, 13:18 Опасное катание на тюбах обернулось судом для жителя Алтайского края

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В Бийске будут судить 18-летнего молодого человека, который устроил небезопасное катание на тюбах. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Молодой человек был за рулем машины, а на тюбе ехал 16-летний школьник. На одном из поворотов «ватрушку» занесло, и мальчик влетел в припаркованный автомобиль.

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От полученных травм пострадавший скончался. А водителя автомобили будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».