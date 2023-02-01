01 февраля 2023, 13:18
Опасное катание на тюбах обернулось судом для жителя Алтайского края
В Бийске будут судить 18-летнего молодого человека, который устроил небезопасное катание на тюбах. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Молодой человек был за рулем машины, а на тюбе ехал 16-летний школьник. На одном из поворотов «ватрушку» занесло, и мальчик влетел в припаркованный автомобиль.
Реклама
От полученных травм пострадавший скончался. А водителя автомобили будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Суд
ДТП
Реклама
Реклама