Происшествия 13 сентября 2023, 19:09 Опасная находка. Два музея чуть не взорвали ржавым снарядом в Перми Telegram «112»: грибник сдал найденный в лесу боевой снаряд в пермский музей РИА «Новости»

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Мужчина обнаружил ржавый снаряд во время сбора грибов в лесном массиве в Перми. Грибник решил отнести опасную находку в музей, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, 49-летний житель Перми пошел за грибами в ближайший лес и нашел на земле ржавый боевой снаряд калибра 100 миллиметров. Он не смог определить возраст предмета из-за того, что на боеприпасе слезла краска, поэтому маркировка не читалась.

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Грибник пришел с опасной находкой в музей «Оружие Победы». Сотрудники музея поместили снаряд в экспозицию, а спустя несколько дней его отправили в Музей пермских древностей.

Одна из хранительниц музея вызвала специалистов, чтобы те выяснили, не опасен ли новый экспонат. Взрывотехники обнаружили в головной части целый взрыватель. Таким образом, снаряд оказался боевым, поэтому мог сдетонировать в любой момент в одном из музеев.

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