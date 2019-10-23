Опасная красота. Блогер из Москвы обвинила своего косметолога в избиении

Бьюти-блогер, певица и композитор Валентина Сидорова обвинила врача-косметолога в избиении. Девушка поделилась впечатлениями от посещения косметологического центра на севере Москвы со своими подписчиками.

Валентина записалась к специалисту Олесе Соколан на процедуру коррекции губ. Однако услугу так и не получила. По словам девушки, чуть ли не с порога ей начали хамить, и словесная перепалка переросла в бои без правил. Часть конфликта попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах косметолог закрылась в кабинете с телефоном оппонентки — девушка считает, что врач удаляла доказательства. В надежде вернуть смартфон Сидорова просила помощи у других клиентов клиники.

«Я начала умолять людей, которые сидели там, помочь мне. Но администратор, увидев мое окровавленное лицо, сказала: «Не обращайте внимания, она сбежала из психушки, она сумасшедшая, умалишенная», — рассказала блогер Валентина Сидорова.

Как и полагается известным блогерам, сразу после скандала Валентина бросила клич на своей странице в Instagram, мол, друзья-подписчики, кто еще пострадал от сильных рук косметолога? Отозвалась стилист Ольга Урядова. И тоже, как заведено, в первую очередь обратилась к фолловерам.

«Мне сделали определенные услуги, через три дня начались осложнения. Я пришла в клинику, и меня выгнали с кулаками», — пожаловалась Ольга.

Дальше случилось то, чего и следовало ожидать в инстасфере. Косметолог Олеся Соколан тоже опубликовала пост. В нем она рассказала, что певица Сидорова пнула ее ногой в живот, и теперь у девушки — угроза выкидыша. И ни в чем она не виновата, на самом деле она — жертва. Даже ссадина зафиксирована на фото. А еще и угрозы журналистам — мол, рассказали на всю страну и не спросили ее. Но пообщаться с Олесей не удалось — дверь в салоне нашей съемочной группе не открыли. Объяснили тем, что руководства нет на месте. Обещали перезвонить, но звонка так и не было.

Достучаться до центра косметологии пытался и адвокат Тимур Чанышев, он защищает интересы потерпевшей.

«Сегодня на месте висит табличка без опознавательных знаков. Комментариев они не дают. Потерпевшая написала заявление в полицию, там проводят проверку по данному факту», — сообщил правозащитник.

Теперь в скандале красивых девушек будут разбираться мужчины из МВД. А тем временем, публикации Соколан и Сидоровой попадают в топ и собирают лайки. И даже если в возбуждении уголовного дела откажут, девушки результатом, вероятно, останутся довольны.