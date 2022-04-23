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    23 апреля 2022, 10:44

    Опалубка рухнула в строящемся доме на Варшавском шоссе — два человека под завалами

    Алла Морген, Анна Усачева

    Обрушение опалубки в строящемся доме на Варшавском шоссе произошло утром 23 апреля, рассказал источник. Кадры с места ЧП попали в распоряжение «360».

    О причинах произошедшего пока неизвестно. Опалубка рухнула в недостроенном корпусе.

    Опалубка рухнула в строящемся доме на Варшавском шоссе — два человека под завалами | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Четверо человек пострадали. Степень полученных ими травм пока неизвестна. Еще двое находятся под завалами. Об их состоянии пока не сообщается.