23 апреля 2022, 10:44
Опалубка рухнула в строящемся доме на Варшавском шоссе — два человека под завалами
Обрушение опалубки в строящемся доме на Варшавском шоссе произошло утром 23 апреля, рассказал источник. Кадры с места ЧП попали в распоряжение «360».
О причинах произошедшего пока неизвестно. Опалубка рухнула в недостроенном корпусе.
Источник фото: телеканал «360»
Четверо человек пострадали. Степень полученных ими травм пока неизвестна. Еще двое находятся под завалами. Об их состоянии пока не сообщается.