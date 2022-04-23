Обрушение опалубки в строящемся доме на Варшавском шоссе произошло утром 23 апреля, рассказал источник. Кадры с места ЧП попали в распоряжение «360».

О причинах произошедшего пока неизвестно. Опалубка рухнула в недостроенном корпусе.

Источник фото: телеканал «360»

Четверо человек пострадали. Степень полученных ими травм пока неизвестна. Еще двое находятся под завалами. Об их состоянии пока не сообщается.