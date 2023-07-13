Происшествия 13 июля 2023, 17:17 Онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за отсутствие маркировки «18+» Суд в Москве оштрафовал онлайн-кинотеатр Ivy на миллион рублей за отсутствие отметки «18+» Фото: freepik.com

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Останкинский районный суд Москвы обязал онлайн-кинотеатр «Иви» выплатить миллион рублей штрафа. Поводом для наказания послужила неверная возрастная маркировка фильма, который повествует об ЛГБТ-отношениях, сообщил ТАСС.

«Назначить наказание ООО „Иви.ру“ по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ <…> в виде штрафа в размере один миллион рублей», — зачитала постановление судья.

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Для юридического лица данная статья предусматривает штраф до четырех миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представители онлайн-кинотеатра в беседе с агентством рассказали о проведенной работе по ограничению доступа несовершеннолетних пользователей к фильмам и сериалам с возрастным ограничением «18+». Они также сообщили, что продолжают проверять контент как автоматизированным методом, так и вручную.

Ранее сервис «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ без нужной маркировки.