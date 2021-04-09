«Они все гибнут». Зоозащитница из Читы рассказала о содержании собак в приюте при колонии

В Чите в приюте для бездомных собак при ИК-3 животных морят голодом и держат в ужасных условиях, заявила активистка. Собак завозят отовсюду, зачастую они погибают еще при отлове, рассказала «360» глава совета Забайкальской краевой организации помощи бездомным животным Наталья Арсаланова.

Отловом бродячих собак в Чите занимается ООО «Пять звезд». По словам Натальи, эта организация уже «прославилась» своим жестоким обращением с животными, когда в их приюте находили трупы собак, явно умерших не своей смертью, а скорее, от руки человека.

«Вот и они ведут на данный момент сейчас у нас отлов в ИК-3, с прошлого года. В течении уже нескольких лет [организация] выигрывает аукцион на содержание собак, и таким вот образом содержат», — сообщила Наталья.

Пройти на территорию приюта при ИК-3 практически невозможно. Собак там содержат в ужасных условиях. Завозят всех подряд, и стерилизованных, и даже с ошейниками.

«Они все, естественно, гибнут от того, что нет воды, нет еды. Естественно, потом все они погибают. Там трупы даже поедали, порой девочки рассказывали, видели они такое. В общем, это просто кошмар», — призналась Наталья.

По словам собеседницы, работниками приюта являются заключенные. Зоозащитники писали жалобы в прокуратуру, на содержание собак и на то, как производится отлов.

«Не все собаки доезжают до этого так называемого приюта. Большая часть собак убивается при отлове, много собак. Те, кто надеялся найти собак в этом „приюте“, не нашли их. Где они, напрашивается вывод», — заключила зоозащитник.

В прокуратуре Читы ранее после появления сообщений в СМИ пообещали проверить, в каких условиях содержат собак в приюте при ИК-3.