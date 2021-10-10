«Они в этом спорте больше 20 лет». Инструктор рассказал о погибших при крушении L-410 в Татарстане

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал, что его коллеги, погибшие при крушении самолета L-410 в Татарстане, были профессионалами мирового уровня. Он знал всех парашютистов, кроме тех, кто должен был прыгать в первый раз. Об этом Шипоров сообщил «360».

Шипоров потерял в катастрофе людей, которых хорошо знал. За исключением тех, для кого это был первый прыжок. Таких новичков было четыре-пять человек, по его словам.

«Я всех знал, кроме тех, кто прыгал в первый раз. Это мои хорошие друзья, знакомые, соратники», — сказал он.

Он рассказал, что в аэроклубе Мензелинска работают самые опытные инструкторы.

«Средняя напрыжка инструкторов — примерно 5000–6000 прыжков. Они в этом спорте больше 20 лет. Это профессионалы мирового уровня», — сообщил он.

Шипоров признался, что за сегодня получил около 400 звонков, в том числе от родственников погибших.

Инструктор сообщил, что не знает подробности о причинах крушения самолета.

«Детали не знаю, работает комиссия, она выдаст официальное заключение. Предварительно озвучил президент Татарстана, он только что был здесь. Он сам действующий пилот, у него достаточно развернутые комментарии», — сказал он.

Глава республики Рустам Минниханов ранее сообщил, что вскоре после взлета летчики сообщили об отказе левого двигателя. Перед падением L-410 задел крылом автомобиль, после чего самолет перевернулся. По его словам, пилоты пытались увести судно от населенных пунктов и шли на посадку, но высота не позволяла.

Самолет L-410 потерпел крушение под Мензелинском 10 октября. На борту находились 22 человека: два члена экипажа и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, в том числе пилоты.