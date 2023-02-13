Происшествия 13 февраля 2023, 05:10 «Они их конкретно убивали». Под Уфой грабители пытали чиновника и его супругу ради денег Двое грабителей в течение часа пытали главу Госэкспертизы Башкирии и его супругу Pixabay

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В садовом товариществе «Рябинушка» под Уфой двое грабителей в течение часа пытали и. о. начальника управления Госэкспертизы Башкирии Булата Якупова и его супругу. Мужчина попал в реанимацию.

Злоумышленники 4 февраля напали на чиновника и его супругу, которые приехали на выходные на дачу. Грабители угрожали ножом, приковали обоих супругов наручниками и пытали их, требуя наличные деньги. Спастись им удалось благодаря друзьям, которые внезапно нагрянули в гости. Злоумышленники скрылись через окно, а пострадавшая позвонила в полицию.

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«Они их там пытали, пытались вытащить какую-то информацию. Они их конкретно убивали. Проломили мужику голову, он в реанимации был. Переломали ребра. Наручниками приковали и пытали», — рассказал сосед изданию.

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Главу дома госпитализировали с различными травмами. Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались 45-летние жители Уфы и Ишимбая.

«Здесь налет ОМОНа был. Я тоже его знаю, что хороший человек, мы в это не верим. Никто не мог подумать, и мы уверены, что это не они. Никто ничего не ожидал, он дома спокойно спал (когда появился ОМОН — прим. ред.). Почитал книгу и уснул», — рассказала знакомая одного из подозреваемых.

Соседка одного из задержанных охарактеризовала его как положительного, вежливого человека.

«Он адекватный сосед, всегда здоровается. За ним не было замечено что-то. Негатив какой-то, какая-то агрессия — такого ни разу не видела. Вообще в шоке. У него жена, двое детей и еще двое сыновей от первого брака, там жена умерла», — поделилась соседка.

Следствие возбудило уголовное дело по факту совершения разбоя, подозреваемые находятся под стражей. Вину обвиняемые не признают. Оперативные сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.