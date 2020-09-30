«Они были слишком счастливы»: подозреваемый признался в убийстве арбитра Де Сантиса

Уточняется, что в совершении преступления признался 21-летний Антонио Де Марко. В ходе допроса он рассказал, что причиной конфликта была месть. Подозреваемый был недоволен тем, что Де Сантис попросил его съехать из дома, когда принял решение жить со своей возлюбленной.

Он заявил, что пробрался в квартиру и нанес паре более 60 ножевых ранений, информирует «Газета.ru».

«Они были слишком счастливы, поэтому я разозлился», — произнес Де Марко.

По версии следствия, перед убийством мужчина хотел связать парня и девушку, чтобы подвергнуть их пыткам.

22 сентября СМИ сообщили, что итальянский арбитр Де Сантис был убит в итальянском городе Лечче.