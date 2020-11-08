«Они были как ангелы». Пьяный водитель на Cadillac насмерть сбил юных влюбленных в Наро-Фоминске

Вечером 6 ноября 19-летняя Настя и 22-летний Даниил переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это же время по дороге несся водитель на иномарке — 27-летний бизнесмен Виталий К. Вечером он выпил и решил погонять по местным дорогам. Он заметил на трассе пару, но разогнался уже так, что затормозить не успел.

Влюбленные скончались на месте. После ДТП виновник попытался скрыться. Однако его догнали очевидцы, вытащили из салона и передали полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье «Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По информации источника, Виталий К. возглавляет компанию, занимающуюся оптовыми продажами фармацевтической продукции.

Мама погибшей девушки рассказала Lifе, что ее дочь встречалась с молодым человеком около года. Влюбленные не жили вместе, но часто оставались друг у друга на несколько дней. На этот раз девушка поехала к любимому в Наро-Фоминск.

«Они как ангелы оба были», — рассказала мама Насти.

О случившемся женщина узнала от следователя, который позвонил ей на следующий день после аварии.

«Я проснулась от того, что мне будто кто-то на грудь сел, и я не могла дышать. Выглянула в окно, и тут зазвонил телефон…» — вспомнила тот день мать девушки.

Ей не нужны деньги, она только хочет, чтобы виновный понес наказание. Она бы попросила для него восемь лет, если бы у него росли дети. Однако сейчас женщина требует пожизненного заключения. Она уже встретилась в УВД со свидетелями ДТП, «готова им была ноги расцеловать, что они не оказались безучастны в этой ситуации».

В понедельник, 9 ноября, пройдут похороны девушки.