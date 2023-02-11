Эксклюзив 11 февраля 2023, 04:32 «Она умерла у меня на руках». Мать погибшей в больнице девочки из Озерска рассказала о безразличии врачей Мать погибшей девочки из Озерска призвала обратить внимание на некомпетентность врачей РИА «Новости»

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Мать погибшей в озерской больнице девочки Татьяна Анисимова рассказала «360» о том, что привело к смерти ее дочери. По словам женщины, врачи игнорировали тревожные симптомы и среагировали только тогда, когда ребенок потерял сознание.

Восьмилетняя дочь Татьяны, семья которой проживает в Озерске Челябинской области, заболела ОРВИ. У школьницы поднялась высокая температура, которую родители долго не могли сбить. Прописанные участковым врачом антибиотики и противовирусные препараты тоже не помогли. Ребенку становилось хуже — началась сильная рвота.

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Посоветовали успокоиться

Девочку вместе с матерью увезли на скорой и положили в больницу. Татьяна рассказала, что она много раз обращала внимание медперсонала на такие симптомы дочери как сильные боли в животе, отсутствие мочеиспускания, а затем и онемение ног. Но медсестры и врачи лишь посоветовали ей не паниковать и успокоиться, а также сделать массаж и надеть на девочку носки.

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«Потом она мне пожаловалась, что ножки немеют. Я врачам била тревогу. Они меня постоянно отсылали. На вопрос: „Что с ногами?“ мне сказали: „Разотрите ножки, сделайте массажик, что мы вам еще сделаем?“» — рассказала Татьяна.

Девочке становилось хуже, ей стало трудно дышать, кожа посинела. Только после этого врачи попросили принести ее в смотровую. Там у ребенка начались судороги. Врачи откачивали дочь Татьяны целый час, но спасти ее не удалось.

«Я в это время была, как в тумане. И в этот момент мне дочка сказала, что она плохо видит и сказала такую фразу: „Мама, я боюсь умереть“. Через три минуты она умерла», — поделилась женщина.

Было полное безразличие

Предварительно, причиной смерти первоклассницы стал отек головного мозга, обусловленный вирусной инфекцией, и септический шок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Татьяна призналась «360», что хочет огласки не ради правосудия, а чтобы обратить внимание на безразличие и некомпетентность врачей

«Было полное безразличие. Они еле-еле ходили. Никто там не бегал. Даже когда увидели, что ребенок стал синим, никто там не забегал. <…> Никто, пока ребенок не умер на моих руках. На моих глазах», — сказала Татьяна.