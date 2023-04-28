Эксклюзив 28 апреля 2023, 00:29 «Она его провоцировала». Мать избившего палкой девочку школьника объяснила поступок сына Мать избившего в Ярославле палкой сверстницу школьника обвинила девочку в провокациях РИА «Новости»

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Мать избившего палкой сверстницу школьника в Ярославле объяснила поступок сына провокацией со стороны девочки. В беседе с «360» она рассказала, что пострадавшая много раз провоцировала мальчика и оскорбляла его.

Конфликта у подростков не было, как заявила мать. По ее словам, школьники чуть ли не помирились, пока шли домой после драки.

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«Девочка провоцировала его, причем неоднократно, и не только в этот день — и вообще. И он сколько раз предупреждал ее, что не стоит этого делать. Так случилось», — пояснила женщина.

Произошедшее отразилось и на состоящем на учете школьнике, и на его семье, утверждает мать. В соцсетях, где опубликовали видео избиения, комментаторы стали угрожать парню и его родственникам едва ли не физической расправой. В свободном доступе оказались фамилия, адрес и контакты семьи школьника, устроившего сверстнице показательную порку на видео.

Женщина собирается идти в прокуратуру. Она недовольна тем, что видео с лицами несовершеннолетних выложили без разрешения взрослых.

«Пишут, что ей там разбили череп. А то, что она более-менее ходит гулять, посещает школу — мне не верят», — пожаловалась мать.

С сыном она провела воспитательную беседу и уверена, что он все осознал. Парень, по ее словам, уже вряд ли сможет спокойно выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что школьник из Ярославля напал на 15-летнюю девочку во время совместной прогулки. Момент издевательства сняли на видео другие подростки, которые только подначивали экзекутора.