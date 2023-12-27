Эксклюзив 27 декабря 2023, 17:20 «Она добила его палкой». Мать рассказала о состоянии сына, которого избили в Петербурге Мать избитого в Петербурге школьника заявила, что у него сотрясение мозга Freepik

Читать 360tv в

Жительница Санкт-Петербурга, избившая двух школьников нунчаками, злоупотребляла алкоголем. У нее не раз были приводы в районный отдел полиции, рассказала «360» мать одного из пострадавших мальчиков. Она также сообщила о состоянии здоровья сына.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. У сына собеседницы диагностировали сотрясение мозга, ссадины на голове и руке. Женщина подтвердила, что мама приятеля пострадавших детей заманила их к себе домой, удерживала там и избивала нунчаками.

Реклама

«Она начала их удерживать и дубасить, угрожала ножом, перцовый баллончик взорвался. <…> В общем, дубасила какой-то дубиной железной типа прута. <…> Второй мальчик астматик вообще, он задыхался, она добила его палкой. А ее сын стоял, смеялся и снимал это на камеру», — поделилась женщина.

Причиной случившегося могла стать ссора мальчиков с сыном женщины, отметила мать потерпевшего. Но это не дает ей право устраивать подобное, добавила она.

«Я знаю, что она употребляет алкоголь. По голосовому сообщению слышно, что у нее речь неадекватная. <…> И у нее были не раз приводы в районный отдел полиции. В общем, она звезда района», — отметила женщина.

По данным ГСУ СК Санкт-Петербурга, против жительницы, избившей школьников, возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.