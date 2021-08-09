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    09 августа 2021, 17:57

    «Она бы меня убила». Сиделка избила 95-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге

    Александр Блинов, Иван Степанов

    В Екатеринбурге избили 95-летнюю пенсионерку. В причинении телесных повреждений подозревают сиделку. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

    «Она бы меня убила». Сиделка избила 95-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге

    Ветеран труда Ольга Лихачева была избита после того, как попросила новую сиделку измерить ей давление. Но та отказалась, начав избивать престарелую женщину. Заявление от родных пенсионерки поступило в полицию 5 августа. В МВД проводят проверку.

    Избитая пенсионерка больше 60 лет проработала учителем в екатеринбургской школе № 24. Она рассказала, что ее внучка живет в Бельгии и оплачивает услуги сиделки. Сначала за женщиной ухаживала другая сиделка, которая ей очень нравилась, но потом заболела. И новая сиделка, по словам Лихачевой, вела себя странно. Поначалу она терпела.

    «Она кинулась меня бить. Все руки избила. И голову. Она повалила меня на пол, я сидела на стуле, вот тут. И стала пинать меня. А защищаться бесполезно, потому что она вошла в ярость. Она бы меня убила», — рассказала пенсионерка.

    По словам женщины, сиделка после этого положила ее на кровать и ушла спать. А утром встала и начала обзывать. Пенсионерка читала ей стихи, но сиделка в ответ раздражалась.

    В СК по Свердловской области также начали доследственную проверку. Старший помощник главы ведомства Александр Шульга заявил, что пенсионерку, по предварительным данным, избила наемная сотрудница компании, оказывающая услуги по уходу за престарелыми. В региональной прокуратуре также сообщали, что у пострадавшей зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.