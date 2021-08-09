«Она бы меня убила». Сиделка избила 95-летнюю пенсионерку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге избили 95-летнюю пенсионерку. В причинении телесных повреждений подозревают сиделку. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Ветеран труда Ольга Лихачева была избита после того, как попросила новую сиделку измерить ей давление. Но та отказалась, начав избивать престарелую женщину. Заявление от родных пенсионерки поступило в полицию 5 августа. В МВД проводят проверку.

Избитая пенсионерка больше 60 лет проработала учителем в екатеринбургской школе № 24. Она рассказала, что ее внучка живет в Бельгии и оплачивает услуги сиделки. Сначала за женщиной ухаживала другая сиделка, которая ей очень нравилась, но потом заболела. И новая сиделка, по словам Лихачевой, вела себя странно. Поначалу она терпела.

«Она кинулась меня бить. Все руки избила. И голову. Она повалила меня на пол, я сидела на стуле, вот тут. И стала пинать меня. А защищаться бесполезно, потому что она вошла в ярость. Она бы меня убила», — рассказала пенсионерка.

По словам женщины, сиделка после этого положила ее на кровать и ушла спать. А утром встала и начала обзывать. Пенсионерка читала ей стихи, но сиделка в ответ раздражалась.

В СК по Свердловской области также начали доследственную проверку. Старший помощник главы ведомства Александр Шульга заявил, что пенсионерку, по предварительным данным, избила наемная сотрудница компании, оказывающая услуги по уходу за престарелыми. В региональной прокуратуре также сообщали, что у пострадавшей зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.