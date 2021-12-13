После того как взрывное устройство в Серпуховском монастыре сдетонировало, из окон здания пошел дым. Случившееся описал ученик гимназии, который опоздал и видел все с улицы.

«Я открыл калитку и увидел, что какой-то рабочий поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло. Сначала оглушило, потом повалил из окон дым, а после дети вылезли через окно в медпункте», — рассказал он.

Школьник добавил, что один из воспитанников семинарии при этом находился рядом с подрывником, из-за чего пострадал сильнее всех.

Взрыв в Серпуховском монастыре произошел утром 13 декабря. Взрывное устройство принес с собой бывший ученик православной гимназии, которая находится на территории монастыря. По данным очевидца, семь человек пострадали. Самого подрывника попытались спасти врачи, но он скончался из-за потери крови от полученных травм.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатки».