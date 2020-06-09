«Он верит в кару Всевышнего»: дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца

Актер Михаил Ефремов раскаивается в том, что сел за руль своего автомобиля пьяным и стал причиной смерти человека. Сопровождающие артиста люди видели, что он находится не в адекватном состоянии, но при этом позволили ему сесть за руль. Об этом «360» заявила дочь Ефремова Анна-Мария.

«Он чувствует большую свою вину, потому что он, во-первых, православный человек, человек религиозный, который верит в Бога и верит в кару Всевышнего. И в данный момент у него еще не очень хорошее физическое состояние, потому что он очень сильно волнуется за произошедшее и за семью погибшего», — заявила она.

Сама девушка не отрицает вины отца, но также отмечает то, что рядом с ним были люди, которые также заслуживают наказания. Они, по ее словам, не проконтролировали, в каком состоянии он сел за руль, и позволили ему их везти.

«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая. И мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью», — сказала Анна-Мария и добавила, что «люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков».

Пьяный Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Ничего не подозревавший мужчина ехал с последнего заказа, когда через двойную сплошную на него вылетел Jeep, который смял водителя вместе с кабиной. Сам актер не пострадал и вышел после столкновения наружу.

Сергея Захарова с множественными травмами увезли в институт имени Склифосовского. Ефремова на медицинское освидетельствование забрали сотрудники полиции. После актера отпустили под подписку о невыезде.

Утром во вторник, 9 июня, пострадавший Сергей Захаров скончался в реанимации, а Ефремов стал фигурантом уголовного дела о пьяном вождении, которое привело к смерти человека. Сегодня в квартиру артиста прибыли полицейские, чтобы увезти его на допрос, но артисту стало плохо и пришлось вызвать медиков. В итоге Ефремова все же доставили к следователю. Сегодня Таганский суд Москвы изберет артисту меру пресечения.