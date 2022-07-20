«Он в жизни никого не укусит». Нападение минипига на москвичку опровергли

Окровавленную владелицу минипига госпитализировали с северо-востока Москвы в среду, 20 июля. СМИ сообщили, что женщину сильно искусал ее питомец по кличке Борис. Эту информацию в беседе с «360» опровергла ее знакомая Татьяна.

Она подчеркнула, что подробностей, почему владелица минипига оказалась в крови на улице, она не знает, но с полной уверенностью заявила, что животное здесь не причем.

«Ни на кого минипиг не нападал. Это полный треш и вранье. Суть в том, что никто не знает, что там случилось. Хозяйку действительно увезли в больницу, но не из-за укуса. Там что-то случилось», — заявила Татьяна.

Источник фото: Личные соцсети Бориса

Она пояснила, что характер у маленьких свиней тяжелый. Но Борис всегда очень сдержан.

«Он никого в жизни никогда не укусит. Может быть был какой-то укус, но они не хищники и до крови это сделать не могут, тем более, чтобы человека забрали в больницу», — отметила Татьяна.

Источник фото: Личные соцсети Бориса

Девушка отметила, что ей позвонил муж владелицы Бориса и попросил срочно помочь. Из-за того, что очевидцы не разобрались в ситуации, минипига хотели усыпить, а соседи требовали пристрелить животное.

«Мы приехали и забрали Бориса. Он был напуганный, с нервным тиком. Минипиги боятся даже громкого голоса, у них может быть сердечный приступ. Я его успокоила и он поехал вместе с нами», — отметила Татьяна.

Она добавила, что сейчас Борис на передержке. Но про его дальнейшую судьбу сказать пока сложно, потому что еще неизвестно, как обстоят дела с его хозяйкой. Госпитализированная женщина на связь не выходила.

Знакомый с ситуацией источник «360» заявил, что владелица Бориса пострадала в ходе семейного конфликта. Никаких подробностей собеседник не раскрыл.