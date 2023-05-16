Эксклюзив 16 мая 2023, 15:14 «Он в тяжелом состоянии». Подростку потребовалась трепанация черепа после массовой драки школьников на Кубани Подросток попал в больницу из-за массовой драки школьников в поселке Сириус на Кубани

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Массовая драка подростков произошла в поселке Сириус Краснодарского края. Три человека пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Врачи провели ему трепанацию черепа, рассказала «360» его мама.

Мальчик проходит лечение в больнице Сочи.

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«Пока он в тяжелом состоянии. У него рваная рана губы очень сильная. Врач сказал, что там был перелом черепа, потом образовалась гематома очень большая, поэтому пришлось сделать трепанацию черепа», — сообщила женщина.

По ее словам, она пока не разбиралась в причинах случившегося, ведь главное сейчас — это здоровье сына. Однако папа другого пострадавшего ребенка раскрыл «360» подробности конфликта.

Он заявил, что ранее его сын повздорил в школе со своим сверстником. Однако позже подростки помирились. Через какое-то время о конфликте напомнила третья сторона и предложила устроить стрелку, но силы оказались неравные.

«Троих избили, как котят, 15 человек. Сейчас часть лиц уже установлена, будут определены роли — кто зачинщик, кто организатор», — сказал отец мальчика.

Сын мужчины и еще один молодой человек практически не пострадали. Хотя их «попинали, поизбивали», у них нет ни шишек, ни синяков. Удалось выяснить, что нападавшие — это школьники 16 и 17 лет. Также среди них есть уже ранее судимый ученик колледжа. Полиция разбирается в случившемся.