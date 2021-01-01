«Он стал первым волонтером на скорой». Педагог рассказал о погибшем Юлии Волкове

Погибший в ДТП с пьяным водителем Юлий Волков в полной мере раскрыл себя с началом волонтерского движения. Тогда особенно ярко проявилось его стремление помогать людям и любовь к профессии.

Об этом «360» рассказала начальник серпуховского местного штаба волонтеры-медики и завотделом по воспитательной работе Московского областного медицинского колледжа, где учился юноша, Елена Манохина.

«Познакомились мы с ним 3,5 года назад, когда Юлий поступил на первый курс по специальности лечебное дело. Я куратор группы, в которой он учился. Когда образовался отряд волонтеров-медиков, Юлий был одним из первых, кто пришел работать в городской штаб по помощи людям в критической ситуации. Он первым пошел на скорую помощь, когда возник дефицит кадров в здравоохранении. После дежурства он приходил в штаб и развозил продукты первой необходимости и лекарства бабушкам и дедушкам, которые находились на самоизоляции. Юлий очень любил жизнь, свою семью и профессию. Ему оставалось полгода до получения диплома, но он уже успел реализовать себя как медицинский работник», — сообщила Манохина.

О трагедии она узнала утром, увидев сообщение от старосты группы, и сразу не смогла поверить в такое нелепое и трагическое стечение обстоятельств.

«Позвонила на скорую и мне рассказали, как все это произошло. Юлий в тот момент, когда пьяный водитель выехал на скользкую дорогу и начал объезжать экипаж службы спасения, был с носилками на дороге. Мгновенная смерть. Кроме него пострадали еще три сотрудника ГИБДД. Один находится в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы ног», — уточнила педагог.

Пьяный водитель, допустивший наезд на сотрудников ГИБДД и фельдшера скорой, которые оказывали помощь пострадавшим в ДТП, уже задержан. В Следкоме сообщили, что он подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека.