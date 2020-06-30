«Он спас своих, а сам не смог». Путин посмертно наградил подростка, вытащившего товарища из реки

15-летнему школьнику из Бурятии Аюру Балдандоржиеву посмертно присвоили медаль «За спасение погибавших». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Мать мальчика рассказала «360», как все происходило.

«Поехали на соревнования. Ребята решили покупаться, все нормально было. Начали тонуть. Он спас своих ребят, а сам не смог», — поделилась женщина.

Тот злополучный день вспомнил и спасенный парень.

«Мы купались, и там воронка образовалась. Я начал тонуть. Аюр вытолкнул меня из воды, а у самого сил, видимо, не хватило. Когда уже выбрались из воды, заметили, что Аюра нет. Несколько раз нырнули — не нашли его», — рассказал «360» молодой человек.

Трагедия произошла в августе 2018 года. Ученики Иволгинской школы приехали в соседнее село, чтобы поучаствовать в соревнованиях по волейболу. Перед началом игры они решили искупаться, и один из подростков начал тонуть. Аюр помог выбраться тем, кто застрял в воде, а сам захлебнулся.

Позже в Следственном комитете выяснили, что река была глубокой только в одном месте — там, где и решила искупаться компания юных спортсменов. Подростки начали тонуть из-за сильного водоворота.