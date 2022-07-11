Атаман Сергей Капитонов погиб на тренировке в Истре во время спарринга на шашках. Сразу после ранения он утверждал, что с ним все в порядке, и почти все время был в сознании, рассказал «360» его друг Александр, на руках которого умер атаман.

«Я увидел, что что-то пошло не так: идет рубка, Сергей был за спиной у рубящего и держится рукой за грудь. Он сам пошел в мою сторону, я — к нему навстречу. Он сначала говорит: „Все нормально, нормально“. А потом подходит ко мне, убирает руку, а из раны кровь фонтаном», — вспомнил Александр.

Он обхватил Капитонова и зажал ему рану. Вызвали скорую, однако прямо перед ее приездом атаман скончался. Медикам осталось только констатировать его смерть.

Александр назвал трагедию «нелепой случайностью». Он заметил, что атаман сам строго-настрого запрещал заходить за спину спортсмена, стоящего у снаряда. Это первое правило техники безопасности.

Тренировки по казачьей спортивной рубке проходили несколько месяцев каждое воскресенье. Друг погибшего пояснил: на стойке стоит пластиковая бутылка, и спортсмены по очереди подходят к снаряду и рубят ее. Человек с шашкой делает одно движение, ноги не двигаются. При окончании движения шашка остается за спиной на вытянутой руке. Одна из традиционных тренировок проходила 10 июля на той же площадке, что и всегда.

«Атаман за спиной у спортсмена сделал шаг вперед и напоролся грудью на шашку и получил страшную рану. Не знаю, зачем он туда пошел, на что отвлекся, о чем думал. Не могу представить», — признался Александр.

Мужчина 64 лет, случайно зарубивший атамана, был его другом. Они вместе состояли в московском казачьем войске.

«По профессии Алексей начальник безопасности труда на стройплощадке. Очень ответственный. Вообще, у нас в коллективе были прекрасные отношения», — поделился Александр.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.