«Он сделал это нарочно». Жена начинающего зоозащитника нашла его котов мертвыми и обглоданными

Несколько десятков кошек оказались заперты в бытовке на частном участке в СНТ Талдомского городского округа. Как рассказала «360» владелица участка Анна, животных запер бывший муж Илья, который собирал кошек несколько лет. Но она до последнего не догадывалась, для каких целей он собирал животных.

18+. В материале описана жестокость по отношению к животным, которая может шокировать

Девушка рассказала, что когда она вышла замуж, то муж постоянно начал приносить домой кошек. Сначала она не придавала этому значения, но когда количество животных в московской квартире значительно увеличилась она пыталась пристраивать их в приюты. Но муж забирал оттуда котов и привозил обратно.

Безграничная любовь к животным

Пара купила земельный участок. Содержать 25 кошек в квартире оказалось невозможно.

«Все перевезли на участок, я купила бытовки, для их комфортного проживания. Утеплила их. Он туда тоже переехал», — поделилась Анна.

Три года назад пара развелась. По словам девушки, когда она уезжала у Ильи оставалось 25 котов, но за три года он довел их число до 60. Анна бывшего мужа не оставляла. Она приезжала на участок, кормила и ухаживала за животными.

«Он мне иногда звонил и сообщал, что кот умер. Я не понимала, что происходит, а он мне говорил, что может быть какая-то патология. Еще было такое, что в мой приезд кошка ходила беременная, а спустя два дня живота уже не было. На мой вопрос, а где котята он говорил, что, может, родились мертвыми, а он не заметил» — рассказала собеседница «360».

Анна отметила, что бывший муж, сообщая о смерти очередной кошки говорил ей, что «животное взяло на себя ее болезнь». Это держало ее постоянно в стрессе и чувстве постоянной вины. Стерилизовать животных мужчина бывшей жене запретил.

Один раз от него был звонок, сказал, что кошка родила, а котят другие питомцы съели. Я еще подумала, что это была тупая шутка, но сейчас мне понятно, что он их приучал есть друг друга Анна

Она отметила, что по его просьбе в бытовках она установила камеры. Внутри помещений стояли обогреватели, которые кошки могли уронить. Поэтому за ними надо было следить. До декабря у Анны был доступ к камерам, но после она ничего увидеть не смогла. Мужчина объяснил это плохим интернетом.

Десятки трупов животных

По словам Анны, под конец года общение с бывшим мужем свелось к минимуму. Он начал рассказывать ей о том, что увлекся документальными фильмами о маньяках, в частности о Чикатило. Она отметила, что он постоянно восхвалял этих убийц. В декабре Анна не смогла навещать животных, так как у нее заболел отец. Но когда она вернулась, ей позвонили соседи и попросили приехать.

В декабре, пока меня не было, он их закрыл в бытовке и по камерам смотрел, как кошки едят друг друга, как они сидят без корма и еды. В переписке с общим знакомым он подтвердил, что сделал это нарочно. Когда мы вскрыли бытовки то нашли там массу трупов, очень много. Живых кошек выпустили, они бросились их есть Анна

Она подчеркнула, что написала заявление на бывшего мужа. Когда он об этом узнал то ночью приехал на участок и забрал запертую собаку и убрал часть трупов. Но далеко не все. Где он сейчас и что с собакой она не знает.

Историю Анны частично подтвердила знакомая Ильи, волонтер Евгения. Она пояснила, что спрашивала у мужчины, зачем ему столько кошек. На что получила ответ, что пристраивать кошек — это предательство, так как неизвестно в какие руки они попадут.

«Для меня вообще удивительно, что он так поступил. Это были его кошки, он их содержал. Они были в хорошем состоянии, в хороших условиях. Летом мы к нему приезжали, все у него было обустроено, они гуляли у него. Мне написала его жена и попросила помочь в этой ситуации. Кошки все истощены. Они были закрыты в бытовке в холоде. Слабые погибли, а другие их ели», — отметила девушка.

Евгения подчеркнула, что пока удалось забрать только трех кошек, завтра волонтеры намерены забрать еще несколько выживших. Она поделилась с «360» видео с участка.

Подключилась прокуратура

В Telegram-канале прокуратуры Подмосковья говорится, что сотрудники ведомства проводят проверку в связи с обращением жительницы Талдомского городского округа о жестоком обращении с животными.

«По предварительным данным, на территории частного домовладения в СНТ обнаружено более 20 кошек, часть из которых погибла», — говорится в сообщении.

Ведомство намерено установить все обстоятельства случившегося, а также применить меры прокурорского реагирования.