«Он раскаивается»: мама избитого дедушкой ребенка объяснила, как это произошло

В соцсетях Новосибирска обсуждают видео, на котором мужчина в подъезде избивает маленького ребенка. В СК региона сообщили, что на мальчика поднял руку собственный дедушка. Мать ребенка Евгения рассказала, почему ее отец так поступил.

Дедушка вместе с бабушкой часто сидит с детьми Евгении и ее сестры, потому что они и их мужья работают.

«Поговорили с ним, разобрались во всем. Он в этот момент был в шоковом состоянии. Сын у меня капризный. Он не хотел идти домой, пытался убежать от моего отца. Наверное, он сам испугался, что ребенок убежит, его машина собьет, вот он его схватил», — рассказала она.

Евгения утверждает, что такой случай произошел в первый раз и дедушка раскаивается. К нему претензий не имеет, заявление писать не планирует.

«У нас с сестрой на двоих четверо детей, старшей семь лет. Они проводят много времени с дедушкой и бабушкой, очень любят их», — отметила девушка.

По словам Евгении, ребенок чувствует себя хорошо, играет с другими детьми, травм никаких нет.