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    08 сентября 2020, 16:16

    «Он перевертыш оказался»: Иван Краско заявил, что впечатлен поведением Ефремова

    Полина Петрова

    Приятель Михаила Ефремова, актер Иван Краско заявил, что впечатлен поведением артиста в ходе судебных разбирательств по делу смертельном ДТП в центре Москвы, информирует сайт kp.ru.
    «Он перевертыш оказался»: Иван Краско заявил, что впечатлен поведением Ефремова

    Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

    Уточняется, что заслуженного артиста России не лишили государственных наград. Прокурор настаивал на 11 годах колонии. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил не отправлять подсудимого в тюрьму.

    Иван Краско признался, что был удивлен поведением своего коллеги в суде.

    «Ну, слава Богу, что дали реальный срок. Я не ожидал. Он „перевертыш“ оказался, а я то его держал за мужика! А тут вдруг началось с этим Пашаевым. Идиота сделали из Мишки», — поделился точкой зрения собеседник издания.

    8 июня на Смоленской площади произошла авария с участием Ефремова. Автомобиль артиста столкнулся с фургоном курьера Захарова. Водитель грузовика погиб от полученных травм. Актер до последнего отрицал свою вину.

    Новости SMI.FM