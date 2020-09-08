«Он перевертыш оказался»: Иван Краско заявил, что впечатлен поведением Ефремова

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Также он должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова.

Уточняется, что заслуженного артиста России не лишили государственных наград. Прокурор настаивал на 11 годах колонии. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил не отправлять подсудимого в тюрьму.

Иван Краско признался, что был удивлен поведением своего коллеги в суде.

«Ну, слава Богу, что дали реальный срок. Я не ожидал. Он „перевертыш“ оказался, а я то его держал за мужика! А тут вдруг началось с этим Пашаевым. Идиота сделали из Мишки», — поделился точкой зрения собеседник издания.

8 июня на Смоленской площади произошла авария с участием Ефремова. Автомобиль артиста столкнулся с фургоном курьера Захарова. Водитель грузовика погиб от полученных травм. Актер до последнего отрицал свою вину.