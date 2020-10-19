«Он перешел черту». Общественник потребовал заблокировал канал стримера Mellstroy

Общественник из Перми Михаил Нецветаев рассказал «360», что канал стримера Mellstroy, который ударил девушку о стол во время прямого эфира, нужно заблокировать. Он уже обратился с просьбой о проверке в прокуратуру и к депутатам.

«Я узнал об инциденте, который произошел во время стрима популярного блогера Андрея Mellstroy. А именно, когда он схватил девочку за голову и несколько раз ударил ее о стол. Андрей и раньше допускал оскорбительные высказывания в адрес девочек, а сегодня, я считаю, он перешел определенную черту», — заявил Нецветаев.

Собеседник «360» отметил, что блогера смотрят дети и школьники, для которых он является примером для подражания. И они могут считать, что такие поступки — это нормально, что можно бить слабых и унижать представительниц слабого пола.

«Я считаю это неприемлемым. Я обратился в органы прокуратуры с просьбой проверить контент данного канала. И если будут нарушения, чтобы прокуратура <…> вышла с требованием блокировки данного канала», — рассказал общественник.

По словам Нецветаева, в его поддержку уже выступил депутат Илья Лисняк, он тоже будет отправлять необходимые запросы, чтобы содержание канала было проверено. Также делом займется член Общественного совета Главного управления МВД России по Пермскому краю Ирина Форсюк — она окажет содействие по своей линии.

«Я уверен, что надзорные полномочия прокуратуры и резонанс, который был поднят данным видеороликом, будут способствовать блокировке его канала», — резюмировал общественник.

На днях блогер Mellstroy из Гомеля ввел прямой эфир, во время которого ударил свою знакомую несколько раз о стол. Через время пострадавшая опубликовала на своей странице фото окровавленного рта. Правонарушением уже занялась полиция.