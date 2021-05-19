«Он ненормальный». Дети из гимназии № 40 в Казани рассказали об ученике, пригрозившем убить одноклассника

Шестиклассник из казанской гимназии № 40, из-за угроз которого в среду экстренно провели эвакуацию всех учеников, является сиротой и постоянно конфликтует с учителями. Об этом «360» рассказали сами учащиеся.

Эвакуацию в гимназии № 40 провели после того, как один из учеников пригрозил убить своего одноклассника «так же, как Ильназ». В СМИ сообщали, что этот мальчик якобы стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Один из учеников рассказал, что лично знает угрожавшего. По его словам, он «ненормальный», сирота и не имел нормального воспитания. Детей вывели из школы за 30 секунд. Приехало около десяти машин полиции и две машины скорой.

«У него отняли электронную сигарету, и он начал кричать учительнице: „Я эту школу взорву“», — рассказал он.

Еще один мальчик рассказал, что этот школьник учится на двойки, «постоянно ходит с синяками» и грубит учителям.

Другая ученица рассказала, что, когда началась эвакуация, им по громкоговорителю объявили, чтобы все собирали свои вещи и выходили на улицу. Все дети собрались на поле у школы.

Накануне эвакуацию провели и в казанской гимназии № 67. Это произошло после сообщения от некоего злоумышленника, назвавшего себя сообщником Ильназа Галявиева, на прошлой неделе устроившего стрельбу в городской гимназии № 175, где погибли девять человек.