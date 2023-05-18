Эксклюзив 18 мая 2023, 16:39 «Он не первый раз нарушает». Ученик воронежской школы чуть не подрался с учительницей из-за конфискованных наушников Воронежский школьник почти подрался с учительницей, когда она конфисковала у него наушники

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В воронежской школе произошел конфликт между учителем и учеником из-за наушников. Гаджеты во время уроков запрещены, а сам подросток неоднократно нарушал школьные правила. Об этом «360» рассказал один из учащихся образовательного учреждения.

Судя по кадрам, мальчик пытался вырвать из рук учительницы ее сумку, в которую она положила его наушники. Он выхватил свой гаджет силой, затем взял со стола преподавателя телефон и вышел из класса. Другие ученики снимали происходящее на видео.

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«Пожалуйста, снимите это», — призвала учительница.

Как сообщил собеседник «360», в этой школе запрещено использование любых гаджетов во время урока. А подросток сидел в наушниках и не слушал, что рассказывает учитель. Ученик повел себя подобным образом не первый раз.

«Конфликт произошел из-за того, что ученик сидел в наушниках, вместо того чтобы слушать урок. Гаджеты во время уроков в нашей школе запрещены даже по уставу. Этот ученик не первый раз нарушает что-либо, раньше он оскорблял одноклассников, дрался. Преподавателя знаю, человек хороший, но очень требовательный», — подчеркнул источник.

Директор школы остро отреагировал на просьбу дать оценку сложившейся ситуации. Он призвал рассказывать о том, как вообще работают школы в Воронеже, а не о подобных историях. Также директор уточнил, что преподавателя увольнять не будет.

«Продолжает и будет работать», — высказался он.

От других комментариев директор воздержался.