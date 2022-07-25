«Он не нападает с целью кого-то убить». Житель Иркутска погиб после укуса соседского кабана

Житель поселка Иркутской области скончался от потери крови после укуса кабана. Агрессивное животное сбежало от соседа погибшего и забрело на его участок. Хозяин кабана Юрий рассказал «360», что произошло.

Юрий уточнил, что животные забрели в огород его соседа Виктора. Когда мужчина выгонял их со своего участка, на него напал кабан и укусил за ногу. Юрий отметил, что ничего не видел, но догадывается, как это произошло.

«У меня до этого пропали три поросенка. Может, он охотился за ними, у него и его жены были вилы. Это я уже со слов свидетелей говорю. Говорят, что свиньи чуть ли не во двор к ним вошли. Хотя какой двор? Там есть участок, где стоит трансформатор, он граничит с их приусадебным участком. Людям же вечно земли не хватает, а забором огораживать никто не хочет. Но инцидент произошел не на участке, это было метров 150 до его дома. Его оттуда забирала скорая», — пояснил собеседник.

По словам Юрия, его свиньи — домашние, но «с характером». Про кабана, который напал на Виктора, он не смог ничего сказать. До этого животное побывало в подворье у двух хозяев, прежде чем попало к нему.

«Что с ним делали раньше? Может вилами, а у него это агрессию вызывает … А там его ткнули вилами, он увидел опасность для себя и среагировал. Скорее всего, побежал на Виктора, сбил его с ног и домой. У кабана такая реакция — он не нападает с целью кого-то убить, он не собака, которая может загрызть», — признался Юрий.

После смерти Виктора хозяину кабана предъявили обвинение по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Но Юрий отрицает свою вину, считая, что погибший неправильно обращался с животными.