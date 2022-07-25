«Он не нападает с целью кого-то убить». Житель Иркутска погиб после укуса соседского кабана
Житель Иркутской области умер от потери крови после нападения соседского кабана
Житель поселка Иркутской области скончался от потери крови после укуса кабана. Агрессивное животное сбежало от соседа погибшего и забрело на его участок. Хозяин кабана Юрий рассказал «360», что произошло.
Юрий уточнил, что животные забрели в огород его соседа Виктора. Когда мужчина выгонял их со своего участка, на него напал кабан и укусил за ногу. Юрий отметил, что ничего не видел, но догадывается, как это произошло.
«У меня до этого пропали три поросенка. Может, он охотился за ними, у него и его жены были вилы. Это я уже со слов свидетелей говорю. Говорят, что свиньи чуть ли не во двор к ним вошли. Хотя какой двор? Там есть участок, где стоит трансформатор, он граничит с их приусадебным участком. Людям же вечно земли не хватает, а забором огораживать никто не хочет. Но инцидент произошел не на участке, это было метров 150 до его дома. Его оттуда забирала скорая», — пояснил собеседник.
По словам Юрия, его свиньи — домашние, но «с характером». Про кабана, который напал на Виктора, он не смог ничего сказать. До этого животное побывало в подворье у двух хозяев, прежде чем попало к нему.
«Что с ним делали раньше? Может вилами, а у него это агрессию вызывает … А там его ткнули вилами, он увидел опасность для себя и среагировал. Скорее всего, побежал на Виктора, сбил его с ног и домой. У кабана такая реакция — он не нападает с целью кого-то убить, он не собака, которая может загрызть», — признался Юрий.
После смерти Виктора хозяину кабана предъявили обвинение по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Но Юрий отрицает свою вину, считая, что погибший неправильно обращался с животными.