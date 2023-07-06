06 июля 2023, 10:44
«Он на меня напрыгнул». Миссис Сибирь — 2016 — о попытке изнасилования таксистом
Миссис Сибирь — 2016 Головко рассказала детали попытки изнасилования со стороны таксиста
Таксист в Новосибирске попытался изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Викторию Головко, но испугался очевидцев и не реализовал свой план. Об этом «360» рассказала пострадавшая.
По ее словам, нападение произошло после того, как ей вызвали такси до дома после одного из мероприятий.
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«Муж посадил меня в машину такси, я поехала до подъезда. Потом стала доставать ключи и отвлеклась, а таксист просто на меня напрыгнул. Он порвал мне платье, я отбивалась как могла», — рассказала Головко.
Пострадавшая отметила, что, скорее всего, злоумышленник испугался свидетелей, поэтому не сумел воплотить задуманное.
«Потом посмотрели камеры и поняли, что сзади подъехала машина. А он, видимо, испугался и уехал. Мы сразу обратились в поддержку такси, думали, что они сами сделают заявление в полицию. Потом мне сказали, что я сама должна идти в отдел», — добавила девушка.
Миссис Сибирь добавила, что правоохранители уже провели очную ставку с фигурантом.
«Взяли экспертизу, все сделали в полном объеме. Я написала заявление, чтобы мерой пресечения был арест, ради безопасности моей семьи. Надеюсь, что его привлекут или хотя бы из страны депортируют», — заключила Головко.
Ранее стало известно, что полицейские задержали таксиста. Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Задержания
МВД РФ
Такси
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