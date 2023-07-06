Эксклюзив 06 июля 2023, 10:44 «Он на меня напрыгнул». Миссис Сибирь — 2016 — о попытке изнасилования таксистом Миссис Сибирь — 2016 Головко рассказала детали попытки изнасилования со стороны таксиста РИА «Новости»

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Таксист в Новосибирске попытался изнасиловать финалистку конкурса «Миссис Сибирь — 2016» Викторию Головко, но испугался очевидцев и не реализовал свой план. Об этом «360» рассказала пострадавшая.

По ее словам, нападение произошло после того, как ей вызвали такси до дома после одного из мероприятий.

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«Муж посадил меня в машину такси, я поехала до подъезда. Потом стала доставать ключи и отвлеклась, а таксист просто на меня напрыгнул. Он порвал мне платье, я отбивалась как могла», — рассказала Головко.

Пострадавшая отметила, что, скорее всего, злоумышленник испугался свидетелей, поэтому не сумел воплотить задуманное.

«Потом посмотрели камеры и поняли, что сзади подъехала машина. А он, видимо, испугался и уехал. Мы сразу обратились в поддержку такси, думали, что они сами сделают заявление в полицию. Потом мне сказали, что я сама должна идти в отдел», — добавила девушка.

Миссис Сибирь добавила, что правоохранители уже провели очную ставку с фигурантом.

«Взяли экспертизу, все сделали в полном объеме. Я написала заявление, чтобы мерой пресечения был арест, ради безопасности моей семьи. Надеюсь, что его привлекут или хотя бы из страны депортируют», — заключила Головко.

Ранее стало известно, что полицейские задержали таксиста. Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.