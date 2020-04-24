«Он мог бы еще жить и жить!» Фельдшеры отказались помогать пенсионеру, бросив его на другую скорую
«Я позвонила диспетчеру, спросила „Там же скорая стоит, вы почему говорите, что нет?“ А мне отвечают „Ждите! Ваша скорая еще едет, а эта скорая — на грипп по вирусам“. И трубку положили. Мы ждали в итоге 45 минут. Когда они приехали, было время уже упущено. Они 40 минут его реанимировали, не спасли — инфаркт», — поделилась с «360» Ирина.
Женщина не винит в этом врачей и фельдшеров. Она рассказала, что на весь населенный пункт— всего несколько врачей. «У нас в поселке медицина — на нет. Не виноваты фельдшеры, не виноваты работники скорой помощи. Потому что наплевательское отношение на наше поколение. Он мог бы еще жить и жить — 59 лет! Ни докторов, ни оборудования», — рассказала женщина.
В региональном Минздраве заявили, что проводят проверку. С инициативой выступил глава Забайкальского правозащитного центра. По итогам проверки ведомство пообещало «принять меры».