«Он мог бы еще жить и жить!» Фельдшеры отказались помогать пенсионеру, бросив его на другую скорую

59-летний мужчина ждал помощи от медиков больше 40 минут. А когда скорая приехала — было уже поздно. Вдова погибшего Ирина рассказала «360», что видела машину медиков у подъезда, но те уехали на вызов «по гриппу».

«Я позвонила диспетчеру, спросила „Там же скорая стоит, вы почему говорите, что нет?“ А мне отвечают „Ждите! Ваша скорая еще едет, а эта скорая — на грипп по вирусам“. И трубку положили. Мы ждали в итоге 45 минут. Когда они приехали, было время уже упущено. Они 40 минут его реанимировали, не спасли — инфаркт», — поделилась с «360» Ирина.

Женщина не винит в этом врачей и фельдшеров. Она рассказала, что на весь населенный пункт— всего несколько врачей. «У нас в поселке медицина — на нет. Не виноваты фельдшеры, не виноваты работники скорой помощи. Потому что наплевательское отношение на наше поколение. Он мог бы еще жить и жить — 59 лет! Ни докторов, ни оборудования», — рассказала женщина.

В региональном Минздраве заявили, что проводят проверку. С инициативой выступил глава Забайкальского правозащитного центра. По итогам проверки ведомство пообещало «принять меры».