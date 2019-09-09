«Он кричал: „Дайте мне нож!“» Житель Химок чуть не зарезал разозлившую его собаку

Ротвейлер, которого мирно выгуливали на поводке, выбил из душевного равновесия жителя Химок. Мужчина повалил с ног хозяина собаки, а само животное несколько раз ударил ножом. Об этом «360» рассказала владелица раненого питомца Анна Сафронова.

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«Нашу собаку уже в течение двух лет сознательно травят. На нас пишут жалобы, доносы, постоянно провоцируют, кидаются на нее», — начала разговор Сафронова.

Однако в последнее время ситуация начала выходить из-под контроля. Несколько дней назад ее муж держал собаку, когда пьяный местный житель начал тыкать в четырехлапого сигаретой. Женщина встала между мужчинами и защитила своего питомца.

Но этот человек не успокоился и продолжил провоцировать животное и 8 сентября. В воскресенье он подошел к собаке и начал подносить к ее носу семечки.

«Она зажалась, не совсем понимала, что происходит. Потом он бросил семечки, потянул руку к ее голове. Она начала огрызаться. Укусов не нанесла — она вообще кусаться не умеет. После этого Митрофанов кричит: „Я зарежу твою собаку. Дайте мне нож“», — вспомнила Анна.

Она отметила, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина также пообещал убить и ее. После этого женщина из компании местного жителя передала ему нож. Им он нанес собаке два ранения. Видео этого момента выложено в Instagram.

«Травмы серьезные, но с жизнью совместимые. Раны очень глубокие. На шее не такая глубокая, на бедре — очень глубокая», — передала Сафронова слова ветеринара, который прооперировал ротвейлера.

На место случившегося вызвали полицию. Стражи порядка заявили, что преступления не было. Нападавший, по их мнению, таким образом защищался. Правоохранители, по словам женщины, заявили, что животное было без поводка и намордника. Кроме того, набросившийся на собаку человек сам намерен написать заявление в полицию.