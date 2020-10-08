«Он долго не мог разговаривать». Подруга рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у Кафиятуллина

Подруга утонувшего в бассейне Рината Кафиятуллина рассказала «360», каким он был в жизни и что могло привести к ранней смерти. Актер утонул в бассейне 7 октября, ему было всего 26 лет.

«Да, у него было заболевание, но не могу точно сказать, как оно называется.<…> У него были эпилептические припадки, с работой мозга что-то связано», — рассказала Алена.

Она уверена, что Кафиятуллин не употреблял алкоголь или какие-либо запрещенные вещества, потому что проходил реабилитацию.

«У него эти приступы уже давно начались, с этого времени, уже года три, наверное, он абсолютно ничего не принимал, никакие наркотики и алкоголь. Он находился на реабилитации дома, не работал в театре», — вспомнила девушка.

Думаю, в бассейне у него были просто какие-то реабилитационные процедуры, ничего сверхъестественного не происходило подруга Рината Кафиятуллина.

Однако девушка предположила, что в состояние припадка актера мог ввести яркий свет. Когда-то юноша играл в Молодежном театре Вячеслава Спесивцева, но в последний год он не появлялся на сцене из-за болезни.

Ни девушки, ни детей у него не было. Только друзья и мама подруга Рината Кафиятуллина.

Несколько лет назад Алена фотографировала Кафиятуллина и вместе с ним работала в театре Спесивцева. Она охарактеризовала юношу как доброго и отзывчивого человека.

«После первого приступа он не мог долго разговаривать, ходить, у него не было голоса, но он все равно занимался творчеством, снимал ролики, придумывал новые форматы в Instagram. К нему все приезжали, поддерживали. Он был хорошим, активным, добрым другом», — рассказала девушка.

Скорая помощь обнаружила Рината Кафиятуллина в бассейне фитнес-клуба без сознания вечером 7 октября. Следователи начали проверку произошедшего.