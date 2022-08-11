«Он добрый». Одноклассник рассказал о студенте, угрожавшем массовыми убийствами в нижегородском колледже

Студент в Нижегородской области пообещал устроить массовые убийства в местном колледже, сообщил Telegram-канал Mash. 17-летний молодой человек все тщательно спланировал, но осуществлению задумки помешали полицейские. Он признался правоохранителям, что у него нет оружия, а угрозы были лишь попыткой «прославиться». «360» пообщался с друзьями и знакомыми парня — они отметили, что не замечали за ним ничего плохого.

«В общежитии запрещено курение сигарет, кальянов и электронных сигарет, но он это правило однажды нарушил с друзьями. После этого никаких подобных ситуаций не происходило», — рассказал знакомый юноши. По его словам, из-за угроз убийства поднялся большой шум.

Бывший одноклассник молодого человека заявил, что тот не смог бы совершить преступление. По его мнению, студент мог «пошутить», но не пойти против закона. «Он мой бывший одноклассник. Он добрый, дружелюбный, учился хорошо, на четыре и пять. Человек он очень хороший», — добавил собеседник «360».

Случаи стрельбы в школах вынудили власти Канады пересмотреть законодательство. Премьер-министр страны Джастин Трюдо анонсировал ужесточить требования к продаже оружия.