«Он был в шоке, двигаться не мог»: житель Орехово-Зуева рассказал, как спас подростка после взрыва в жилом доме

Житель Орехово-Зуева Игорь Левин в минувшую субботу вышел на балкон, и в тот момент в доме прогремел взрыв. Пока жена и ребенок собирались, он вышел на улицу. Там он увидел мальчика-подростка, повисшего на бетонной плите на уровне третьего этажа.

«По обломкам залез, вытащил за руку и людям начал спускать», — рассказал он.



По словам Игоря, остальные люди просто стояли и бездействовали. Возможно, просто были в шоке. Когда он полез за мальчиком, за ним потянулись другие молодые люди.

«Он был в шоке, двигаться не мог. То есть руками двигал, а ниже пояса говорил: „Я не чувствую ног“. Как оказалось потом, у парня перелом позвоночника», — поделился Игорь.

После того, как мальчика начали спускать, гора обломков, по которой поднялся спаситель, начала обрушиваться и уходить вниз.

«Я начал кричать, спрашивать, может, еще выжившие есть? На тот момент никто не откликнулся, тогда я начал спускаться», — рассказал мужчина.

Пострадавшего молодого человека увезли в местную больницу, уже оттуда его перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

Игорь после спасения юноши увез семью на дачу. Когда он вернулся, хотел навестить спасенного, но узнал, что того уже перевели в другую больницу.

Взрыв бытового газа в пятиэтажке Орехово-Зуева привел к обрушению половины подъезда дома. По предварительным данным, эпицентром была кухня квартиры на третьем этаже. Взрывная волна разрушила пять квартир, еще пять получили серьезные повреждения.

В результате взрыва и последующего обрушения погибли три человека. Еще девять пострадали.

На место происшествия прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он тут же успокоил всех жителей дома и заявил, что на улице никто не останется. Он подчеркнул, что окончательное решение по использованию здания примут по итогам экспертизы. Глава региона поручил обеспечить жильцов всем необходимым, накормить горячей едой и разместить на время со всеми удобствами.

После Андрей Воробьев отправился в городскую больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавших в результате взрыва. Там он поручил перевести трех самых тяжелых пациентов в МОНИКИ, где они получат всю необходимую медицинскую помощь.

Сегодняшним вечером МЧС доложит о результатах проверки устойчивости дома с обрушенным подъездом. Его проверяли при помощи комплекса «Струна». Он состоит из множества датчиков, которые показывают, насколько подвижны поврежденные конструкции и есть ли угроза обрушения. По итогам исследования власти примут решение о том, пригоден ли дом для проживания дальше или нет.

Семьи погибших и пострадавших жителей получат денежные компенсации. Вопрос с семьями, которые лишились жилья, губернатор Андрей Воробьев пообещал решить в индивидуальном порядке.

Между тем следователи областного управления СК завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В офисе управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома, уже прошли обыски.