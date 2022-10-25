«Он был тихим». Одноклассники рассказали о подростке, который планировал устроить теракт в школе | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 19:38 «Он был тихим». Одноклассники рассказали о подростке, который планировал устроить теракт в школе Полиция задержала подростка за подготовку теракта в школе Екатеринбурга

Читать 360tv в

Ученика восьмого класса задержали за подготовку теракта в лицее № 128 в Екатеринбурге. Мальчик сообщил о своих планах в городских пабликах. Об этом «360» рассказали его одноклассники.

Бдительные школьники сообщили о намерениях подростка родителям и учителям. Ситуацию донесли до правоохранительных органов, что и помогло предотвратить ЧП в стенах учебного заведения.

Реклама

«Полиция приехала еще до первого урока и забрала его прямо на входе в школу. Во время осмотра в кабинете замдиректора у него нашли нож и травматический пистолет. Сам по себе он был тихим, ни с кем толком не общался», — отметили учащиеся лицея.

Реклама

По данным газеты «Коммерсант», 14-летний лицеист увлекался военным оружием и изучал тему терактов. В данный момент его отправили в психиатрический стационар.

Последний крупный теракт в российской школе случился в конце сентября в Ижевске. От рук 34-летнего преступника в школе № 88 погибли 17 человек, среди которых 11 детей. С ранениями в больницу поступили 25 пострадавших.